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Министър Ефремова разпореди проверка на условията, в които се отглежда дете в столичния кв. "Люлин"

14.06.2026 / 15:08 1

Снимка: Булфото

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да извършат проверка на условията, в които се отглежда дете в столичния квартал "Люлин". За това съобщи министър Ефремова в публикация във фейсбук. Разпореждането на проверката е в резултат на сигнал, постъпил от медия.

Екип от социални работници ще провери всички факти и обстоятелства по случая. При необходимост ще бъдат сезирани и други институции, заяви министър Ефремова в социалната мрежа. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени след приключването ѝ.

Днес е извършена проверка по сигнал на медия, в дом в село до Костинборд, казаха за БТА от МВР. Направена е проверка от екип на Районното управление в Костинброд и на адреса е установено, че живеят мъж, жена и дете, няма данни за насилие, няма подаден сигнал от майката, но социалните служби и МВР ще продължат да следят случая.

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Коментари
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kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 621681 | Одобрение: 121691
А нас какво ни интересува как шопите си гледали децата....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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