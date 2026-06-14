Министър Ефремова разпореди проверка на условията, в които се отглежда дете в столичния кв. "Люлин"

Снимка: Булфото

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да извършат проверка на условията, в които се отглежда дете в столичния квартал "Люлин". За това съобщи министър Ефремова в публикация във фейсбук. Разпореждането на проверката е в резултат на сигнал, постъпил от медия.

Екип от социални работници ще провери всички факти и обстоятелства по случая. При необходимост ще бъдат сезирани и други институции, заяви министър Ефремова в социалната мрежа. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени след приключването ѝ.

Днес е извършена проверка по сигнал на медия, в дом в село до Костинборд, казаха за БТА от МВР. Направена е проверка от екип на Районното управление в Костинброд и на адреса е установено, че живеят мъж, жена и дете, няма данни за насилие, няма подаден сигнал от майката, но социалните служби и МВР ще продължат да следят случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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