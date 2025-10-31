Министър Генов: В архивите на МОСВ няма документи за съгласуване за строителството в Елените

Снимка: Булфото

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи за съгласуване на строителството във ваканционно селище Елените. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпроси на журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

Министърът уточни, че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. „Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация“, заяви Генов, цитиран от БТА.

Той припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца, се извършват и прокурорски проверки.

Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки на засегнатите райони и обход на ваканционните комплекси по цялото крайбрежие. По думите му проверките продължават, а анализите ще бъдат готови на по-късен етап.

