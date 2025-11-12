Министър Георги Тахов: Ще има закон за браншовите организации

Снимка: Булфото

"Закон за браншовите организации ще има, независимо от това дали те ще го харесат или не". Това каза пред журналисти министърът на земеделието Георги Тахов след церемонията по връчването на наградите "Агробизнесмен на годината".

Дали започналите срещи по темата ще сложат край на дългите и безплодни дискусии около този закон и възможно ли е той да бъде написан така, че да дава ясна представа - кой кой е и кого представлява в земеделието?

Два проектозакона - Закон за Земеделска камара и представителност на браншовите организации и Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, невидели бял свят и стояли дълго в чекмеджетата в Министерството на земеделието, са обсъдени на среща миналата седмица, посочва БНР.

Броени дни след срещата министър Тахов е категоричен, че крайната цел - Закон за браншовите организации е все още много далеч. Впрочем - тази крайна цел се оказа недостижима за всички земеделски министри през последните 30 години. Въпреки че всеки от тях изрично е обявявал - колко му е важна.

Липсата на реални действия по изработване на Закон за браншовите организации беше посочена наскоро от зърнопроизводителите, като един от аргументите за поискана оставка на министъра.

Законът за браншовите организации има една цел - да не могат хора, които представляват само себе си, да заявяват, че представляват един сектор - казват някои фермери. Ако има закон, ще е ясно, дали една организация е създадена от земеделци или от политици, за да обслужва целите им, добавят други.

"На пръв поглед всички земеделци имат една цел - вторият поглед поставя под съмнения, че тази цел е обща", смята земеделският министър.

"На всички заинтересовани земеделски стопани, които са съпричастни към идеята да има браншови организации, защото има много такива, които не припознават тази идея, им бяха изпратени нормативи, които във времето и в годините назад са изработени на около 30-40%. Трябва страшно много доизграждане на общата философия и общата идеология като концепция. Искахме да разберем дали те я припознават, затова направихме среща миналата седмица. Отворихме дебат. Общо взето се оказва, че една голяма част от това, което е изработено в годините назад, не се припознава от различните браншови организации", каза Тахов.

