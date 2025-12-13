Министър Георгиев: 106 са осъдени за сексуални престъпления срещу деца

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

„В момента анализираме всички съдебни решения, които са постановени през последните години по престъпленията за сексуални посегателства срещу деца. Само за миналата година са 106 присъдите. 64 от тях са ефективни, 34 са условни“, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев пред разследващия журналист Васил Иванов.

Всеки трети педофил, изправен пред българския съд, се отървава с условна присъда. Защо правосъдието ни е благосклонно към много от извършителите на сексуални посегателства срещу деца и на практика ги пуска на свобода? Отговори търсят разследващият журналист Васил Иванов и операторът Десислав Митов.

Няколко случая приковават медийното внимание в последните месеци. През август е арестуван 31-годишен учител от столично училище, извършил сексуален контакт със своя 13-годишна ученичка. Адвокатите му настояват, че връзката е била доброволна и със съгласието на момичето. Законът обаче ясно казва, че малолетните, тоест – лицата под 14 години, са недееспособни. Те не са в състояние правилно да възприемат случващото се и да вземат самостоятелни решения. Затова за сексуален акт с малолетно лице и законът предвижда затвор от 2 до 8 години, без значение от съгласието на детето. Още преди старта на делото обаче адвокатът на 31-годишния педофил обявява, че клиентът му ще се възползва от правото си на съкратен съдебен процес и че очаква условна присъда. А прогнозата на адвоката се сбъдва. Учителят получава условна присъда от 2 години и 8 месеца и вече е на свобода.

