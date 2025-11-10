Министър Георгиев: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче Мая

Снимки: Булфото, Фейсбук

По случая с прегазено с автомобил куче Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 325 б от Наказателния кодекс. Затова разговарях с административния ръководител прокурор Малчев. Това написа във фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.



Той припомни какви мерки са взети в началото на лятото.

"Само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс. Завишихме наказанието „лишаване от свобода“ до 5 години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин", написа още министър Георгиев.

Припомняме, че в столичния квартал "Разсадника" кучето Мая е било прегазено от автомобил в неделя пред жилищна сграда.

На кадрите, които бяха разпространени, се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Автомобилът спира за момент, шофьорът вижда, че е затиснал животното с една от предните гуми, но въпреки това потегля, оставяйки четириногото в безпомощно състояние.

От полицията съобщиха, че шофьорът е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен. Направил е самопризнания и е обяснил, че е извършил маневрата неволно, като отрича да е имало умисъл в действията му. Не е бил под въздействието на алкохол.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!