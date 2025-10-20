Министър Георгиев говори за руската агресия в Люксембург

Снимка: Министерство на външните работи

Министърът на външните работи Георг Георгиев обсъди ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, отношенията между Европейския съюз (ЕС) и Индийско-тихоокеанския регион, ситуацията в Близкия изток, както и развитието в Судан, Молдова и Грузия по време на редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе в Люксембург. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир, основан на принципите на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, посочи министър Георгиев, цитиран в прессъобщението. Той подчертава значението на запазването на трансатлантическото единство.

България подкрепя и ускореното приемане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия и инициативите за създаване на Специален трибунал за извършените престъпления, отбелязал министърът.

Той е подчертал значението на засилено сътрудничество по линията ЕС–НАТО за укрепване на отбранителните способности на Източния фланг и Черноморския регион. Външният министър е отбелязал, че новата Стратегия на ЕС за Черноморския регион създава възможност за реализиране на съвместни проекти за повишаване на регионалната сигурност, стабилност и свързаност.

По темата за продължаващата руска агресия срещу Украйна в заседанието участва и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, съобщиха от външното ведомство. Министрите са направили преглед на последните развития и потвърдиха решимостта на Европейския съюз да продължи подкрепата за Киев. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас е информирала за своето посещение в Киев и за напредъка по европейските ангажименти в областта на сигурността, военното обучение и финансовата помощ за Украйна.

В контекста на отношенията между ЕС и страните от Индийско-тихоокеанския регион, министрите обсъдиха подготовката за предстоящия Четвърти министерски форум ЕС–ИТР, който ще се състои през ноември в Брюксел. България изрази подкрепа за по-дълбоко партньорство с ключови държави от региона – Индия, Австралия, Япония и Виетнам – в областите на сигурността, енергетиката, цифровизацията и устойчивото развитие.

В рамките на дискусията относно ситуацията в Близкия изток министрите са приветствали постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Министър Георгиев подчерта, че България подкрепя всички дипломатически усилия, насочени към постигане на траен мир и стабилност в региона, посочиха още от външното министерство.

В средата на юли министърът на външните работи Георг Георгиев акцентира върху активната роля на България в инициативите за засилване на сигурността в Черноморския регион по време на участието си в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз (ЕС) в Брюксел. Тогава външните министри обсъдиха широк кръг въпроси от външнополитическия дневен ред на ЕС, сред които: руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, обстановката в Грузия, бъдещето на Пакта за Средиземноморието, както и отношенията на Съюза с Латинска Америка и други партньорски държави, предаде БТА.

