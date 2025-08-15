Министър Гуцанов обяви началото на ремонт и строителство на домове за възрастни в Шумен за 6.5 млн. лв.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов даде старт за реновирането на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ и изграждането на ново място за грижа за хора с деменция в община Шумен, за което са осигурени 6.5 млн. лв. от Министерството на труда и социалната политика. Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по проект „Модернизация на дългосрочната грижа".

„Сумата, която ще бъде инвестирана за разширяване на Дома за стари хора, е 5.2 млн. лв.“, обяви министър Гуцанов. След обновяването и разширяването му с нови сгради, той ще осигури по-голям комфорт и повече самостоятелност за 110 възрастни хора.

В новоизградения дом за хора с деменция в село Царев брод, за който са предвидени над 1.3 млн. лв., 15 души могат да живеят в достойни условия и да получават адекватни грижи въпреки тежката си диагноза.

„Направихме стъпка, на която никой не се осмеляваше повече от 5, дори 10 години. Всички знаеха за нелегалните домове – така наречените „стаи на ужаса“, но никой не влизаше там“, заяви министърът по повод акциите от май месец за разкриване на нерегламентирани обекти в страната. Той обърна внимание, че за установените над 400 души в 12-те открити обекта и за всички нуждаещи се трябва да има достатъчно легални места за настаняване.

„Това е втората стъпка, която правим със средствата от НПВУ – да се осигурят на тези хора нормални условия на живот, като се ремонтират всички финансирани от държавата домове за стари хора и се изградят нови над 250 социални услуги за хора с увреждания. Успяхме да спасим средствата, които бяха изгубени. А те са над 750 милиона. Говорим за много пари. И друг път такава възможност в България няма да има“, коментира министър Гуцанов.

Министърът обърна внимание, че контролът и управлението на проектите са поверени на местната власт. „Кметовете най-добре познават реалността. Те трябва да определят местата, да провеждат процедурите, да избират изпълнители и да следят за качеството", поясни Гуцанов.

Той припомни, че като друга стъпка за решаване на проблема с нелегалните обекти за настаняване на възрастни, правителството вече е предложило промени в Наказателния кодекс, с които криминализира дейността им. Увеличават се и максималните глоби от 7000 лева на 25 000 – 30 000 лева, в зависимост от нарушението. „Досега плащаха и продължаваха. Това е недопустимо. Никой няма да се подиграва с държавата и с възрастните хора", коментира министър Гуцанов.

Община Шумен е предложила 4 сгради, които евентуално да бъдат превърнати в домове за възрастни, но предстои най-подходящите да бъдат избрани измежду 116-те, подадени от всички общини. „Това ще са нови инвестиции, които ще дадат шанс на чакащите хора да получат място за настаняване. Частната инициатива също е добре дошла, стига да отговаря на всички изисквания", уточни министърът.

Министър Гуцанов посети и реновирания Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания, където се срещна с потребителите, персонала и с директорите на други социални услуги в града. „Използвам случая, че толкова хора от социалната сфера седят тук, да ви благодаря за това, че се стремите с малко средства, но с много сърце да правите така, че хората, които имат нужда, да се чувстват обгрижени. Имате пълната подкрепа от мен като министър и от цялото ръководство на Министерството", увери министърът.

Гуцанов благодари на кмета на общината Христо Христов за активната работа в социалната сфера: "В Шумен са изключително активни. Местната власт е най-близо до хората и най-добре познава нуждите на своя регион."

От своя страна кметът Христов подчерта значението на проекта: "Това е повече от строителство – това е шанс хората в нужда в нашата община да водят достоен живот."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!