Министър Иван Иванов: Казусът с "Елените" не се задълбочава

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заедно със заместник-министрите Веселина Терзийска, Дора Янкова и Юра Витанова участва в Годишната среща на местните власти на Националното сдружение на общините в Република България, която се провежда се в курорта Албена.

Иван Иванов заяви, че казусът с "Елените" не се задълбочава, посочва БНТ.

"Казусът не бих казал, че се задълбочава. Днес РДНСК - Бургас издаде своя акт за констатиране на незаконно строителство, който ще бъде обявен на заинтересованите страни. Следващата стъпка е самата заповед за събаряне на незаконно строителство, което е установено там, а именно корекцията на речното корито и аквапарка, които са построени там. Днес имах възможността да ида на място. Това е нещо ужасно, една апокалиптична картина. Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400 поне. Това нещо е помело всичко по пътя си. Важното е, че държава си е на мястото и сме безкомпромисни по всеки един такъв казус. Разпоредена е проверка на РДНСК по всички речни корита на Черноморието", заяви той.

Министър Иванов коментира, че ще има проверки и на места извън Черноморието, ако има сигнали за строежи в коритата на реки.

"Установеното незаконно строителство са извършените строително-монтажни работи, които се намират под хотел "Негреско". Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу. Ако има сигнали за други места извън Черноморието, където има строежи в коритата на реки, също ще бъдат проверени. Аквапаркът няма документи, корекцията на речното корито също. Работа на прокуратурата е да установи дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че има незаконно строителство", коментира министърът.

