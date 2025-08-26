Министър Иван Иванов разказа за фрапиращ случай за кражби на вода в България

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разкри за уникален, фрапиращ случай на кражба на вода в България.

Той е от община Рила, една от общините в област Кюстендил.

Тук от 1300 включвания, 1200 са незаконни, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Думите му бяха във връзка с водните проблеми в Плевен.

Заради казуса регионалното министерство изпраща експерти, които да установят къде отива питейната вода.

Да установят всички течове и кражби. Имаме 75 процента загуба. Служителите на ВиК – Плевен ще бъдат подпомогнати от наши служители. Това се случва не само в Плевен, а в цялата страна, обясни министър Иван Иванов.

Регионалният министър е разпоредил във всички квартали на града да има водоноски, докато се намери решение на кризата. До няколко дни ще бъде обявено и бедствено положение. Градът е на строг воден режим – по два часа се подава вода сутрин и вечер. А през последните две седмици Плевен беше залят от протести.

