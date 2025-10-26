Министър Иванов: Таксата "водомер" - точно и ясно да го кажа - ще отпадне

Кадър БТВ

Таксата "водомер" ще отпадне от предложенията за изменение на Закона за водоснабдяването и канализацията (ВиК). Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в предаването "Защо, господин министър?" по bTV.

"Не мога да коментирам колегите от ГЕРБ какво предлагат. Аз предложих народните представители като цяло да отхвърлят тези текстове и да намерят оптималния вариант, защото има различни виждания. От страна на другите министерства, когато законопроектът беше съгласуван за внасяне в Народното събрание, има над 100 страници забележки, които се надявам да бъдат отразени", заяви Иванов.

По думите му проектозаконът не е изготвен нито от него, нито от БСП, а е разработен по време на предишно управление и е внесен с ясното съзнание, че ще претърпи промени.

"Таксата "водомер" - точно и ясно да го кажа - ще отпадне. Това е моят призив: народните представители да го отхвърлят", подчерта министърът, като добави, че това не е единствената проблемна тема в проекта.

Той посочи като пример предложените механизми за окрупняване и консолидация на общинските ВиК оператори, сред които има дружества, намиращи се на прага на фалита.

Иванов изтъкна, че законопроектът е внесен в Народното събрание, за да не се постави под риск изпълнението на бюджета за 2025 г., тъй като промените са част от условията за получаване на третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По думите му този законопрект трябва да определи как ще се управлява водния сектор в България на фона на липсата на инвестиции през последните години. Иванов даде пример с проблемите с водоснабдяването в Плевен и увери, че жителите на Велико Търново не трябва да се притесняват, тъй като градът не е заплашен от воден режим.

Относно случая с незаконното строителство във ваканционното селище "Елените" министърът каза, че не може да коментира кои сгради подлежат на премахване, докато не влезе в сила заповедта на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Според него незаконният строеж касае корекция на коритото на река "Дращела".

"Това, че върху незаконния строеж е строено, и дали това ще се отрази на конструктивната цялост на сградите, не мога да кажа към днешна дата", уточни Иванов. По думите му актът за установяване на незаконното строителство вече е обявен, а засегнатите страни могат да обжалват по законов ред.

Министърът допълни, че не може да гарантира дали няма да се стигне до нова трагедия, ако процедурите се проточат, тъй като всички имоти са частна собственост и държавата не може да предприеме действия преди окончателното влизане в сила на съответните актове.

По отношение на ремонтите на автомагистралите Иванов съобщи, че движението по АМ "Тракия" е възстановено от петък, а до края на следващата седмица ще бъде пуснат ремонтираният участък от АМ "Хемус" между село Яна и километър 0. Останалите дейности ще продължат през следващата година, за да не се затрудняват пътуванията през зимните месеци.

