Министър Иванов за Брезник: Основните проблеми са нивото на "Красава" и манганът в питейната вода

Снимка: Булфото

Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са наследени. Липсвала е "политическа воля", а сега държавата е в готовност да разреши, струпаните от години проблеми. Това каза от Брезник вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров.

Той отбелязва, че не е време да се търси вина или отговорност, а решение, посочва Фокус.

"Проблемите са свързани и са промените в климата, както и изпуснатия момент за решаване на проблемите", подчерта Зафиров, допълвайки, че "хората не могат да чакат, време е за позитивно решение".

"Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основното е липсата на водоизточници. От друга страна Община Брезник може да бъде и за пример по отношение на това как се използват средствата по Общинската инвестиционна програма, защото над 90% от проектите тук са за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние", каза регионалният министър Иван Иванов.

Той допълни, че ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа, подчертавайки, че в населените места около Брезник този проблем не съществува.

"Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава", който е основният водоизточник на общината", каза Иванов, допълвайки, че има наситеност и на манган в питейната вода.

Регионалният министър обясни, че е възможно да се изолират количествата манган от питейната вода в следващите дни, като обаче до тогава ще се търсят алтернативни източници на питейна вода. За обществените сгради са осигурени и хидрофорни инсталации.

"Обсъдихме и почистване на водните басейни и наличните източници, тъй като те са ключови за района, а част от тях са в лошо състояние. Разгледахме и варианти за изграждане на нови водопроводи, за да може да се използват напълно наличните количества. Не трябва обаче да се работи само с молби и призиви – ние имаме план от ден едно. Общинските инвестиционни програми не могат да покрият напълно финансирането", обясни Иванов.

"Голяма част от проблема е и финансов", допълни Зафиров. Той обясни, че към този момент районът търпи загуби на вода от около 80%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!