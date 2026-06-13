Министър Ивкова: До четири месеца ще бъде завършен ремонтът на Спешното отделение в Перник

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В срок от близо четири месеца ще бъде завършен ремонтът на Спешното отделение в Перник, съобщи по време на посещение и инспекция здравният министър Катя Ивкова. Тя коментира пред журналисти, че договорът за ремонта на Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ в Перник е подписан на 4 юни т.г. Целта на визитата беше да бъде представено актуалното състояние на проекта и организацията по изпълнението му, каза още министърът. По време на визитата присъстваха още народните представители Мартин Жлябинков, Петър Витанов, както и областният управител Грета Колева и директорът на МБАЛ д-р Явор Дренски, пише novini.bg.

Катя Ивкова добави, че вече е проведена предварителна среща с ръководството на болницата, за да бъде уточнен начинът на координация и ежедневен контрол върху строително-монтажните дейности. Крайният срок за приключване на ремонта е 21 октомври 2026 г. „Сроковете са изключително кратки, но амбицията е обектът да бъде завършен навреме и перничани да получат модерно и функционално спешно отделение“, заяви здравният министър.

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Инвестицията за обновяването възлиза на близо 855 хил. евро с ДДС и включва ремонт на помещенията, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, както и доставка на оборудване, което вече е налично, уточни още Ивкова. Министърът припомни, че проектът е част от по-широката програма за модернизация на спешната медицинска помощ, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020. Реализацията му е била забавена с години заради прекратени обществени поръчки, повторни процедури, както и усложнения, свързани с пандемията от COVID-19 и необходимостта от индексация на договорите.

Народният представител от Перник Мартин Жлябинков заяви, че ще следи лично изпълнението на проекта и ще оказва съдействие за спазването на сроковете. „Тази процедура беше забавена от 2021 година. Имаше неуспешни опити и множество проблеми, а гражданите на Перник отдавна очакват подобряване на условията в Спешното отделение“, каза депутатът.

По време на посещението беше повдигнат и въпросът за състоянието на хирургичния блок и новата сграда на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в града, която, въпреки че е изградена, от три години не е въведена в експлоатация заради административни и технически пречки. Министър Ивкова каза, че ще изиска пълна информация по случая и ще търси решение, за да се подобрят условията на работа на медицинските екипи и качеството на обслужване на пациентите, предаде БТА. Казус с електроразпределителното дружество от три години пречи да бъде въведена в експлоатация новата сграда на ЦСМП в Перник.

Редактор "Екип на Петел",

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