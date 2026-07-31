Министър Ивкова констатира безстопанственост в ловешката болница

Стопкадър Ютуб, Bulgarian News Agency

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова установи лошо финансово състояние и тежка безстопанственост при извънредна проверка на място в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч, съобщават от БТА. Визитата се състоя по покана на областния управител Пламен Христов след поредица от тревожни сигнали за състоянието на ключовото за региона лечебно заведение.

Министър Ивкова констатира драстични нарушения в управлението на собствеността. Според думите ѝ, цял етаж, който в миналото е приютявал урологичното отделение, в момента е почти разрушен и изоставен без каквото и да е планиране за бъдещо използване.

„Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по урология и е почти разрушен. Дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи почистване, да се планира преобразуване на това отделение в друго, например, за продължително лечение и дългосрочни грижи. Предполагам, че и гражданите на Ловеч имат необходимост от такива грижи. Нямат такова взето управленско решение от страна на лечебното заведение“, сподели Ивкова пред медиите.

Освен материалната база, сериозен проблем е и натовареността на болницата. При направения обход на пет-шест отделения, пациенти са открити реално само в едно от тях. По първоначална информация болницата функционира едва на 30 процента от капацитета си, което прави финансовата стабилност на практика невъзможна.

Конфликти и пренасочване на болни

Здравният министър критикува остро поведението на ръководните кадри, като изтъкна наличието на сериозни междуличностни конфликти между ръководството и началниците на клиники и отделения.

„Аз подчертах, че като лекари не би трябвало да го допускат. Лекарите все пак са част от елита на това общество, имат достатъчно високо ниво на интелигентност и на емоционална интелигентност, така че да могат да преодоляват каквито и да било междуличностни конфликти“, заяви категорично министърът.

Особен повод за тревога е и практиката пациентите от Ловеч да бъдат пренасочвани с линейки към болнични заведения в съседния град Плевен. Тепърва ще се изяснява дали тези транспортирания са продиктувани от реална обективна невъзможност за лечение на местно ниво.

В отговор на констатациите, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започва незабавна проверка на документацията, чиито резултати трябва да бъдат готови до две седмици. Институцията трябва да установи точния брой на реално функциониращите отделения и основанията за пренасочване на пациенти.

„Тъй като лечебните заведения са търговски дружества, съответно публични предприятия, отговорността е върху изпълнителния директор и Съвета на директорите“, обясни Ивкова, като не изключи възможността за кадрови промени. „Като държава ние може да си предприемем действия съответно и за промяна в Съвета на директорите, за да има реално напредък.“

В проверката на място се включиха и заместник-министърът на здравеопазването д-р Ивиан Бенишев, кметът на общината Страцимир Петков и представители на местната власт. Подобни управленски кризи са отчетени и в други държавни болници в страната, сред които тези във Враца и Силистра.

Редактор "Екип на Петел",

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