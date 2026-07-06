Министър Ивкова започва проверки на обектите по проекта за модернизация на спешната помощ

Снимка: Министерство на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване, съобщават от пресцентъра на здравното ведомство. Инспекцията започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври 2026 г. трябва да бъдат приключени всички допустими дейности.

Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности.

От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализиране при настоящите условия. За част от тях Министерството на здравеопазването предлага алтернативен подход - промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на два до три месеца.

Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове.

С изцяло европейски средства до 2023 г. са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, а други 25 са със завършени строителни дейности и подписан Акт 15.

Първите проверки бяха извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. По време на посещенията министърът беше придружена от областния управител на Благоевград Васил Трендафилов и директора на Регионалната здравна инспекция - Благоевград д-р Калоян Калоянов. На място бяха проверени напредъкът по строително-ремонтните дейности, възникналите затруднения и необходимите мерки за навременното завършване на обектите. Обиколката ще продължи и в останалите области на страната, като ще обхване всички обекти, за които е необходима пряка оценка и своевременни управленски решения.

“Няма да се ръководя само от доклади. Искам да видя със собствените си очи какво е направено, какво е спряло и какво трябва да се промени. За всеки обект трябва да има решение, а не оправдание. Това очакват хората и това ще направим”, заяви министър Ивкова.

След проверките на място за всеки обект ще бъдат предприети необходимите действия, за да бъде ускорено изпълнението на проекта и модернизацията на системата за спешна медицинска помощ да приключи в предвидените срокове.

Общият финансов ресурс, разплатен с европейски средства по проекта възлиза на 133 769 234,88 млн. лева, от които 61 365 935,91 лв. е размерът разходите за извършване на СМР, 20 707 340 лв. е размерът на разплатените средства за доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване, 48 671 650 лв. са платените средства за придобиван на 400 нови линейки, 3 024 308,97 е стойността на разходите за строителен и авторски надзор, извършване на одит и осигуряване на публичност и управление на проекта.

В допълнение към тези средства, от 01.01.2024 г. незавършените строителни дейности се финансират със средства от държавния бюджет, отпуснати с ПМС 330 / 2023 г., в размер на 45 279 000,00 лв.

Редактор "Екип на Петел",

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