Министър Караджов идва утре във Варна

снимка Булфото

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще посети Варна в понеделник, 13 октомври, съобщиха от министерството.



По време на визитата си вицепремиерът ще обсъди със синдикално представените организации на пристанище Варна бъдещото развитие на пристанищните терминали „Варна-изток“, „Варна-запад“ и „Фериботен комплекс – Варна“.



В рамките на посещението си Караджов ще се запознае на място с дейността на пристанищните терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и Фериботния комплекс, както и ще се срещне с представители на Българската морска камара.



По-късно през деня, от 15:00 ч., вицепремиерът ще вземе участие в Годишната среща на местните власти в курорта "Албена". В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавната и общинската инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство, предаде морето.нет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!