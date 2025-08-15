Министър Караджов сигнализира за джигит по АМ "Тракия"

Кадър Фейсбук, Г. Караджов

Поредният джигит по родните ни магистрали този път извади късата клечка - попадна на транспортния министър Гроздан Караджов. Той веднага го показа във фейсбук профила си, пускайки видео, заснето докато пътува.

Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента, написа в социалната мрежа Караджов.

После пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат, категоричен е министърът.

Ето как завършва случаят:

"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства! Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища", написа във фейсбук министър Караджов.

Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата! На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час, пише още министърът.

