Министър Карамфилова: АПИ е заявила издаване на разрешение по ОВОС за магистрала „Черно море“

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На 22 юни тази година от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е входирано искане за издаване на решение по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проекта за автомагистрала „Черно море“. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Благова в петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос от Мария Димитрова от ГЕРБ-СДС.

На този етап МОСВ извършва оценка на качеството на доклада за ОВОС и на степента на въздействие, разясни министърът. По думите на Карамфилова срокът за това е до 30 дни, посочва БТА. Тя обясни, че окончателно произнасяне по ОВОС се очаква до 45 дни след провеждането на общественото обсъждане.

Няма потвърдено проектно трасе, посочи още министърът. Карамфилова направи уточнението, че екоминистерството отговаря за ОВОС, но въпросите за реализацията и финансирането на проекта за автомагистрала „Черно море“ са от компетентността на възложителя.

Редактор "Екип на Петел",

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