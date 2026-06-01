Министър Карамфилова освободи шефа на РИОСВ - Варна
Кадър БТВ
По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Варна.
От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по „Управление и опазване на екосистемите“.
Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!