Министър Карамфилова освободи шефа на РИОСВ - Варна

Кадър БТВ

По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Варна.

От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по „Управление и опазване на екосистемите“.

Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна.

