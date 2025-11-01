Министър Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи от министерството

снимка: МЗ

Във връзка с исканото увеличение на здравната вноска от Българския лекарски съюз, министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че увеличението не зависи от министерството и че в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото.

Във връзка с бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването той заяви, че винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение.

"Това са трансфузионните центрове, които са от стратегическо значение за всеки един български гражданин, за общността, за държавата, за системата - здравната, ние там имаме сериозни проблеми, ние сме разработили програма. В този бюджет беше, който последния, бих казал, имаше не това, което желаем, но заделени средства и там необходимостта е сериозна, защото при определени обстоятелства може да се случат процеси, на които не бих желал да бъда свидетел.", заяви министърът на здравеопазването.

