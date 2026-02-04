Министър Кирилов разпореди проверка на случай с изтекли кадри от гинекологичен кабинет в София

Снимка: Булфото

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

За нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери сигнализираха зрители на Нова телевизия. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на прегледи. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет. Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи, съобщават от здравното министерство.

Оттам призовават пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират Министерството на здравеопазването.

