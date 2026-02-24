Министър Клисурски: 2 милиарда евро са под риск за хазната

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Служебният министър на България обяви какво е финансовото положение на страната. Според Георги Клисурски повод за притеснения няма. Министърът обаче посочи и два проблема.

Към момента състоянието на финансите в България е стабилно. Бих казал например нивото на средствата, които имаме в фискалния резерв, е доста високо, на историческо високо ниво. Имаме около осем милиарда евро, което е над 16 милиарда лева. Така че от тази гледна точка сме стабилни, започна Клисурски.

Той обаче уточни, че през 2026 година има и две големи предизвикателства пред публичните финанси, които са въпросителни и за които трябва много да внимаваме.

Първото нещо е това, че все още нямаме приет бюджет за 2026 година и поне още два месеца няма да имаме.

Вторият рисков фактор, просто искам да го очертая, тъй като той е важен да се знае, е, че по линия на приходите предстоят последните две плащания по Плана за възстановяване устойчивост. Четвъртото и пето плащане, които трябва да дойдат в България през 2026 година. Те обаче зависят от реформите, които Народното събрание ще приеме, и ако има неприятни реформи или недостатъчно приети реформи, тогава около 2 милиарда евро са под риск за държавната хазна, заяви още по бТВ Георги Клисурски.

