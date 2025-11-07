Министър Манол Генов даде срок на АПИ до 21 ноември

Снимка: Булфото

До 21 ноември от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) трябва да почистят отпадъците по републикански скоростен път I-1 Монтана – Ботевград, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на днешния парламентарен контрол. Въпросът на депутата от "Възраждане" Ангел Славчев беше относно нерегламентирано сметище по републиканския път, посочва БТА.

На 10 септември от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София е извършена проверка на пътя, при която е констатирано налично нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци и опаковки. От двете страни на пътя са налични асфалтирани банкети, които се използват за аварийно спиране. По продължение на участъка са поставени 19 бетонови пръстени, предназначени за битови отпадъци, които са били препълнени, обясни министърът. По думите му при предходна проверка на АПИ е дадено предписание за предприемане на действия за предотвратяване на нерегламентираното замърсяване и почистване, като за неизпълнението е съставен акт на АПИ и е дадено ново предписание със срок 10 октомври.

На 6 октомври постъпва писмо със снимки, с което се информира за извършеното почистване. На 22 октомври при нова проверка е констатирано наличие на прясно изхвърлени битови отпадъци. Бетонови пръстени отново са препълнени. На АПИ е дадено предписание за почистване на отпадъците до 21 ноември, каза Генов и добави, че от РИОСВ ще извършат последващ контрол.

Трагично е, че има хора, които продължават да си изхвърлят боклуците по нерегламентиран начин, след като е почистено. Въпросът е да се обезпечи превантивен контрол, за да не бъдат допускани такива нерегламентирани сметища, коментира Манол Генов.

