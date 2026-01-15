Министър Манол Генов спира работата на завод във Велико Търново

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов е издал принудителна административна мярка, с която се спира работата на завода за преработка на дървесина на "Кроношпан България" във Велико Търново. Официална информация от екологичното ведомство няма, информацията беше потвърдена за БНР от кмета Даниел Панов.

Репресивната мярка е след многото граждански сигнали срещу компанията, че производствените ѝ мощности системно обгазяват града. Тази сутрин кметът Даниел Панов поиска от Екологичното министерство нова незабавна проверка на завода.

С полиция тази вечер областният управител на Велико Търново Юлия Мутафчиева и представители на Регионалната екологична инспекция и на Община Велико Търново се опитаха да влязат в завода, за да връчат заповедта на министър Манол Генов. От дружеството отказаха да получат документа с довода, че деловодството на компанията не работи след 17,30 ч. и няма кой да издаде входящ номер.

Утре сутринта властите ще направят нов опит да връчат министерската заповед. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

