Министър Митов: Лидерите на протестиращите ги изоставиха точно преди ескалацията
Указанията на политическото ръководство на МВР към служителите беше да пазят живота и здравето на мирните протестиращи и да не оказват прекомерна сила, за да няма „Под колоните 2”, това заяви във финалното си изказване по време на изслушването си в парламента министър на вътрешните работи Даниел Митов. Той подчерта, че не е работа на министъра да се меси в тактическите решения на професионалните ръководители в МВР. По негова оценка обаче полицаите се се справили перфектно.
„МВР отговори на провокациите с хладнокръвие”, заяви Митов.
Министърът каза също, че отговорността за ескалацията и безредиците е на ПП-ДБ, които са провокирали протестиращите, а Кирил Петков лично е призовал за шествие, което не е било предвидено. По думите на Митов, организаторите на протеста бягат от отговорността си.
„Лидерите на протестиращите ги изоставиха точно преди ескалацията”, каза още шефът на МВР.
Митов обвини ПП-ДБ , че се подвели младите хора. Той коментира, че те вече не представляват интелигентната градска среда, а са станали агресивни и радикализирани. „От фактчекъри станахте автори на фалшиви наративи”, каза още Митов.
