Министър Митов: Мирослав Рашков заслужава подписване на указ от президента

Снимка: Булфото

Мирослав Рашков напълно отговаря на изискванията да заема длъжността главен секретар на МВР. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, предава "Фокус".

Предложението се основава на политическата неутралност на Мирослав Рашков, заяви Митов. По думите му, Рашков е наложил екипен принцип в министерството, който е довел до конкретни положителни резултати.

Министърът на вътрешните коментира заяви, че с Рашков се работи с пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерски съвет, както и подписване на указ от президента.

Министърът на външните работи Георг Георгиев коментира предложението до президента за издаване на укази за назначаване на 19 посланици и един постоянен представител в ООН:

"20 общо ще бъдат - 19 посланици и един постоянен представител. Факт е, че няколко от тях се забавиха, но в момента 20 колеги кариерни дипломати ще отпътуват до своите местоназначения, след като процедурата бъде завършена“, заяви министър Георгиев.

