Министър Найденов предложи на Радев да освободи директора на Агенцията по вписванията

Стопкадър novini.bg

Задава се нова рокада на върха в държавна институция.

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи пред медии в Министерски съвет, че е предложил на премиера Румен Радев да освободи Даниела Митева от длъжността ѝ изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Причината са огромният брой констатирани нарушения и злоупотреби в държавната агенция по нейно управление.

„Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството сигнали, са били или толерирани, или пренебрегвани. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни – няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията“, изброи само част от нередностите в институцията правосъдният министър.

Той отбеляза, че практически Агенцията по вписванията е „функционирала без административен гръбнак“.

Финансите са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, налице са трайни слабости при възлагане на обществени поръчки и планирането на разходи, а пък Регистърът по несъстоятелност дори не е въведен, допълни Николай Найденов.

Министърът разкри и за случаи, при които са били изхвърляни документи с лични данни и вътрешна служебна кореспонденция, поради което заяви, че ще сезира компетентните органи, които да установят дали се касае за небрежност или е нещо друго.

„В проверките изрично е посочено, че проверяващите са били възпрепятствани от изпълнителния директор чрез умишлено забавяне на предоставяне на данни или предоставяне на непълна или невярна информация. В официален доклад на инспектората е препоръчано незабавното освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура заради нередностите в Агенцията. Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа за „изключително или много добро изпълнение“, за което е получавал понякога и 5-цифрени бонуси в лева“, разкри още правосъдният министър.

„Тази практика приключва“, подчерта министърът.

Той увери, че ще подкрепя служителите на агенцията, пише novini.bg.

„Искам да ги помоля да продължават да изпълняват задълженията си отговорно, за да може при назначаване на новото ръководство да започне процесът по оздравяване“, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!