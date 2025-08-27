Министър Петкова обяви кога започва процедурата за Бюджет 2026

Снимка: Булфото

Предстои през септември да започне бюджетната процедура за Бюджет 2026 г., каза министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в Министерския съвет.

„Има определен нормативен ред, свързан с изготвянето и с процеса, по който преминава бюджетната процедура за Бюджет 2026 г. Предстои през септември да бъде даден старт на тази процедура, да започнат разговорите с колегите от другите министерства, ведомства и общини, така че да можем да подготвим Закона за бюджета, както предвиждат законовите изисквания“, разясни Петкова.

Тя допълни, че законопроектът за бюджета ще бъде внесен в Народното събрание в рамките на определените срокове, предава БТА.

Много е рано да се дадат каквито и да било параметри, каза още министър Петкова.

На журналистически въпрос, свързан с разпространявани в социалните мрежи снимки и информации, за танкер, идващ от Новоросийск, и разтоварван от танкер на пристанище Росенец, за който се твърди, че превозва не казахстански, а руски петрол, министър Петкова подчерта: „Митническите органи са на своето място. Те, в рамките на своята компетентност, имат възможност да извършват съответните проверки“.

