Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите по ПВУ

Кадър БНТ

Когато встъпих в длъжност, с моя екип направихме всичко възможно да съберем информация за проблемите в сектора. Установихме критично забавяне на реформите по ПВУ, и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите ѝ сериозно изоставане има и в подготовката на нормативната рамка и транспонирането на европейското законодателство.

Другото, което има съществено изоставане в работата на министерството, е наистина по подготовката на нормативната рамка и по-конкретно транспониране на европейското законодателство, но също така и адаптиране на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора, уточни тя.

Съществен фокус поставихме върху нашето дъщерно дружество БЕХ. Има доста проблеми с дружествата в системата. С голяма доза безпокойство говоря – установихме доста спорни управленски практики. Спорни управленски практики означава начинът, по който се осъществява контрол върху дружествата. има и проблеми, свързани с критична инфраструктура и инвестиционни проекти, включително в ядрената енергетика, разкри министърът на енергетиката.

Министърът допълни, че са установени и забавяния в ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Петрова уточни, че вече са възложени одити в ключови дружества, включително в Българския енергиен холдинг, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Тя обясни, че са предприети и кадрови промени с цел подобряване на управлението.

Ива Петрова коментира и стратегическите проекти, включително новите ядрени мощности.

„Седми и осми блок, в момента, знаете, че върви подготовката на проекта. Има договор за инженеринг, който се изпълнява. В момента върви искане за удължаване на този договор“

По думите ѝ се работи по финансов модел, но все още има нерешени въпроси. Тя подчерта, че има въпроси, които са върнати за доработка.

Голяма е палитрата от проблеми, затова възложих редица проверки, каза тя. По думите ѝ е сменен бордът на БЕХ с ръководство, на което тя има доверие.

Обещавам, че в момента, в който имаме адекватен финансов модел, ще дойда и ще кажа конкретни цифри. Нещата трябва да са ясни и безкомпромисни, увери Ива Петрова.

В момента се занимаваме с разширението на „Чирен“. Това е изключително важен проект за системата. Искам да сме сигурни, че нещата са както трябва по този проект, подчерта тя.

Имаме интегрирана концепция за комплекса „Мини Марица изток“, но е нужен ресурс. В съвременната ситуация комплекса е гаранция за сигурност. Има мощности, които трябва да се интегрират в системата. Критичното по отношение на икономическата сигурност, конкурентоспособност, тръгвайки от ПВУ, изтъкна енергийният министър.

По отношение на договора с турската компания "Боташ", Петрова заяви: "Аз като министър имам една задача – да създам конкретната среда за среща между представители на компаниите. "Има голямо разбиране и добра воля от тяхна страна. Турция се е доказала като надежден партньор. В най-кратки срокове дружествата са се разбрали да предоговорят параметрите. Моят прочит за този договор, той дава перспектива пред „Булгаргаз“. Той е важен по отношение на гарантиране на газовите доставки за нашия пазар. Той дава и възможност за развитие. Средата се мени и договорът, сключен 2023 г. е предполагал да се доразвие, но съм учудена, че това не се е случило. Иска ми се да го предоговорим, като запазим договореността на доставките, но и да развием „Булгаргаз“, като тя излезе на глобалния пазар", обясни министърът на енергетиката.

Министърът коментира и среща с американския посланик, като я определи като опознавателна. По думите и срещата е била работна и опознавателна, пише novini.bg.

„Тя дойде, защото има нов министър, има нов екип. Съвсем нормално е да направим такава съвсем адхок среща, за да се запознаем. Обсъдихме приоритетите. Аз ясно заявих какви са нашите приоритети – системна свързаност, сигурност на доставките.“

Редактор "Екип на Петел",

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