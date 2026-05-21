Министър Петрова обсъди отпадането на визите с Алисън Хукър

Снимка Фейсбук, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

Министър Велислава Петрова обсъди присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент Алисън Хукър в рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО в Хелсингборг, Швеция.

Първият ни дипломат подчерта изпълнението от българска страна на техническите критерии, както и важното значение на отпадането на туристическите и бизнес визи за българските граждани и с оглед на баланса в стратегическите отношенията на България и САЩ.

Като стратегически партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ потвърдиха готовността си да продължат съвместната работа за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, модернизацията на българските въоръжени сили, енергийната диверсификация, търговията и инвестициите, науката и технологиите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!