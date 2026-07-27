Министър Шишков: Изгражданият лифт в Пампорово е незаконен

Снимка: Булфото

Изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово е в нарушение на Закона за горите и строителството ще бъде спряно. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който обяви, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Става въпрос за проекта за подмяна на съществуващия едноседалков лифт между местностите „Малина“ и „Студенец“ с нов четириседалков лифт. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.

Шишков обясни, че се изгражда съоръжение, което не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт. По думите му е налице издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащото законодателство. „В Пампорово се изгражда лифт, който е извън нормите на Закона за горите. Да, има издадено разрешение за строеж. Просто някой колега - главен архитект в Смолян, си е позволил да го направи“, коментира Шишков.

Министърът обясни, че новото съоръжение се различава съществено от досегашното и не може да бъде определено като обикновена модернизация. Той подчерта, че старият лифт е едноседалков, докато новият е четириседалков, което според него го превръща в ново съоръжение по смисъла на закона. „Лифтът е с абсолютно нови стъпки, чисто ново съоръжение, което няма нищо общо с подмяна. Старото е с една седалка, а новото е четириседалков лифт, което го прави незаконен по смисъла на Закона за горите“, обясни Шишков.

Наскоро той спря и строителството на лифта в района на Мальовица поради съмнения за нарушения на законовите изисквания.

От „Пампорово“ АД обаче категорично отхвърлят твърденията за незаконно строителство. Изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов заяви, че всички необходими процедури са били изпълнени и съгласувани с компетентните институции. „Всички процедури са минати и спазени. Те са съгласувани с компетентните институции, в това число с РДНСК – Смолян и община Смолян“, посочи Присадов.

Според него проектът представлява подмяна на съществуващо съоръжение, като се запазват трасето, местоположението на стълбовете и фундаментите. По думите му Законът за горите е спазен изцяло, а новият лифт се изгражда върху съществуващата инфраструктура.

Казусът поставя отново на дневен ред въпроса за необходимостта от модернизация на ски съоръженията в България и ограниченията, които действащото законодателство поставя пред инвестициите в зимния туризъм. По този повод министър Шишков обяви пред TravelNews, че управляващата партия „Прогресивна България“ подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. „На финалната фаза сме, като поправките ще бъдат внесени до 2-3 седмици в Народното събрание“, каза Шишков. По този повод днес е имало работна среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, с министъра на туризма Илин Димитров, включително депутати от ПБ и експерти.

Редактор "Екип на Петел",

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