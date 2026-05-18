Министър Шишков: Опасното отводняване на „Хемус“ може да убие човек

Стопкадър бТВ

Министър обясни до какво може да доведе лошото състояние на пътищата ни.

Регионалният министър Иван Шишков определи като заложена бомба в държавата одобрените в последния момент правила за плащания на пътните фирми от редовното правителство на Росен Желязков.

В предаването „ЗАЩО?“ по bTV Иван Шишков заплаши с глоби виновните за некачественото отводняване на магистрала „Хемус“ след последния дъжд, залял пътя.

Ремонтът на републиканската отсечка между врачанските села Веслец и Върбица е започнал преди близо два месеца с премахване на горния асфалт. Според Пътната агенция ремонтът на 30-километровата отсечка трябва да приключи до ноември догодина, но асфалт още няма.

„Много трудно, всичко е на лакатушка, не може да се придвижим. Една линейка, ако се наложи, на 32 км да дойде, няма как да премине“, казва Митко Абаджиев.

„Караме леко, с 20-30 едвам се добираме до Враца“, допълва Кристиян Спасов.

Критично е и състоянието на международния път Е-79. Участъкът между Мездра и Ботевград, започнат през 2020 година, все още не е завършен, а надеждите на хората да видят обновено трасето между Враца и Монтана вече са се изпарили.

Бащата на загиналата Сияна взриви социалната мрежа с кадри от некачествено отводняване на отсечка от магистрала „Хемус“, открита преди няколко месеца.

„Освен че не отговаря на норма, може да убие човек. Това, което виждаме, е абсолютното безхаберие към нормата, към строителството, към проектите“, коментира регионалният министър Иван Шишков в предаването „ЗАЩО?“.

Шишков коментира и методиката за изплащане на индексации върху авансовите плащания на пътните фирми, одобрена от предишния редовен кабинет.

„Това е бомба не в МРРБ, това е бомба в държавата. Нали се сещате, че ако за магистрала „Хемус“ са платени един милион аванс, на тези един милион аванс ще трябва да се плати една индексация, която трябва да се сметне. Пари, които строителните фирми са взели като аванс точно за да не бъдат индексирани“, казва Иван Шишков.

Предшественикът на Шишков — Иван Иванов от редовния кабинет, отговори:

„Не, няма такъв казус, защото още на 6 февруари аз издадох заповед, с която забрани всякакви плащания, индексации, с една единствена цел — да не поставят излишни задължения към следващите управляващи. Считам, че съм бил прав тогава“, коментира Иван Иванов, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството.

Иванов каза още, че за рехабилитацията на републикански пътища са харчени само пари, заложени в бюджет 2025, и нито стотинка повече, пише btvnovinite.bg.

