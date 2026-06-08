Министър Шишков посочи три варианта за сградите в комплекса в Баба Алино

Снимка: Булфото

Експерти откриха втори незаконен сондаж в местността "Баба Алино" край Варна. Пореден коментар по темата направи министърът на регионалното развитие и благоустройство ИванШишков, който гостува в студиото на "Денят ON AIR".

"Като човек, който дълги години съм се занимавал с администрация, никога не съм вярвал, че това може да се случи в България. Това са широко затворени очи, организирана слепота - това, че всички не виждат, значи някой ги е организирал да не виждат, разбира се, след това казах и че сглобката е сглобила незаконния град. На всичко им е ясно - няма как да се започне от 2023 година, да се започне поетапно, да се изваждат документи, които нямат нищо общо с правото, след това да се строи и никой да не реагира при жалбите", коментира той.

Шишков припомни, че има и попълнени сгради в кадастъра.

"Ако сградите не са попълнени в кадастъра и няма удостоверение за търпимост, най-големият грях за цялата приказка, която говорим, са тези два документа, защото те стават основания за сделки. Градът изниква, никой не иска да го види, но накрая го и продават. Каквато и рекламна кампания да има, ако няма документи, с които да могат да бъдат извършени сделки и да се случи разплащане, то няма как. Всичко това е плод на една много сериозна организация", допълни министърът.

"Всички тези удостоверения за търпимост ще бъдат проверени, също така ще бъде проверено дали тези сгради са съществували през 2021 година или не. 2021 година е годината, в която една сграда, ако е построена незаконно, може да придобие статут на търпимост само ако е изградена преди нея. След този момент строежите не могат да получат такъв статут", коментира още министърът.

Той е на мнение, че "не става дума просто за чадър".

"Чадърът е на една политическа класа, която е в дълбока опозиция, но тази политическа класа, сглобена под чадъра, създаде този начин на мислене. Всички казват, че това е огромно беззаконие, но за да стигнеш до това беззаконие, това означава, че това е твоят начин на мислене. Всички тези злоупотреби, които бяхме намерили преди 3-години, намериха своето надграждане. И това е най-притеснителното. Трябва да се търси отговорност от всички. Става въпрос за много пари", подчерта Иван Шишков.

Министърът посети и "Баба Алино".

"Става въпрос за нови сгради. Ангажиментът да не се допусне това е бил на кмета на Варна, а сега и премахването на незаконното строителство отново е негов. Много е лесно кметът да поиска проверка, няма как тя да му бъде отказана. Продължителността на проверката зависи от това какво количество ще излезе. Кадастралната карта на Варна е одобрена много след 2001 година. Събарянето трябва да го направи този, който е извършил незаконното строителство. Ако не го направи, ще го направи общината, ще запорира сметки. Може да бъде направен запор и на земята", добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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