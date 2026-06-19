Министър Стоянов: Американските самолети да напуснат летище "Васил Левски" до 30 юни

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САЩ са поискали военните им самолети на летище "Васил Левски" - София да останат до 30 юли, но след анализ е взето решение да им бъде разрешено пребиваване до 30 юни

Американските военни самолети, разположени на летище "Васил Левски" в София, трябва да напуснат столицата до края на юни. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание, предаде Блиц



По думите му вече са проведени разговори със Съединените щати за пребазирането на самолетите на друго място на територията на България.

Военният министър припомни, че първоначалното разрешение за разполагане на американски сили е било дадено от служебното правителство на Андрей Гюров. То е предвиждало пребиваване на до 15 самолета, около 500 военнослужещи, както и антидрон системи и боеприпаси на територията на летище „Васил Левски“ до 31 май.

Разрешението е било предоставено след дипломатическа нота от страна на САЩ. На 22 май американското посолство е изпратило ново искане за удължаване на престоя на самолетите в София.

Очаква се до края на месеца американските самолети да бъдат преместени, с което столичното летище да бъде изцяло освободено от военното присъствие.

Редактор "Екип на Петел",

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