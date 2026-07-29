Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

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Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме - нищо повече, поясни той, пише novini.bg.

Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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