Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части
Снимка Булфото
Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.
Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме - нищо повече, поясни той, пише novini.bg.
Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!