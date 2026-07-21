Министър Стоянов: Предишното правителство излъга за US самолетите в София

Булфото

Парламентарната комисия по отбрана обсъжда искането на САЩ за разполагане на до 8 самолети-цистерни и до 250 военнослужещи в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври т.г. с цел осигуряване на подкрепа за операциите в Близкия изток.

На въпрос дали това би представлявало опасност за националната сигурност, министърът на отбраната Димитър Стоянов обвини предишното правителство, че е излъгало, че самолетите, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, са участвали в учение:

"А стана ли част България от военния конфликт, когато бяха тези самолети на гражданското летище. Причината е една и съща. Това, че предното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито имало учение, нито имало нещо друго. Ако е имало учение, аз искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на учението, кога са проведени конференциите за планиране на учението?", заяви министърът, цитиран от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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