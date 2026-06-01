Министър Стоянов: Целта е 5 процента от БВП за отбрана до 2035 г.

Снимка: Булфото

Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с поетите ангажименти към съюзниците от НАТО, заяви в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му целта за отделяне на пет процента от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 година. От тях 3,5 процента ще бъдат насочени към преки военни разходи и придобиване на военно оборудване, а останалите 1,5 процента – към дейности, свързани с киберотбраната, военната мобилност и инфраструктурата с отбранително значение.

„Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година“, каза министърът.

Стоянов коментира и появилата се информация за евентуална покупка на 125 ракети AMRAAM за изтребителите F-16. Той уточни, че решението на Конгреса на САЩ представлява разрешение за евентуална продажба, но не и сключен договор.

Министърът подчерта, че към момента не е осигурено финансиране за подобна сделка и според него България няма необходимост от толкова голямо количество ракети. „Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви той.

По думите на министър Стоянов проектите с най-напреднала подготовка са придобиването на триизмерни радари и на 155-милиметрови гаубици. Очаква се част от модернизационните проекти да получат финансиране по европейския механизъм SAFE.

