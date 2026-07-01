Министър Стоянов: ВВС реагираха професионално при фалшивия сигнал за отвличане на самолет

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Военновъздушните сили (ВВС) реагираха професионално, както е по протокол, при инцидента със самолета на полска авиокомпания, който кацна извънредно на летище Бургас заради погрешно подаден код за отвличане.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет.

По думите му вчера са били изпълнени две мисии с дежурните сили и средства на ВВС. След получаването на сигнала дежурният изтребител е излетял незабавно и е осъществил връзка с екипажа на самолета на специалните честоти. Пилотите са потвърдили, че на борда няма проблеми и не е налице опит за отвличане.

Самолетът първоначално е бил ескортиран до границата с Турция, откъдето е предаден на турските военни. Полетът е продължил към Тел Авив, но след отказ от страна на израелските власти да го приемат, командирът е взел решение да се върне в Бургас.

При повторното навлизане в българското въздушно пространство самолетът отново е бил съпроводен от Военновъздушните сили, а летище Бургас е било обезопасено съгласно всички действащи процедури, пише novini.bg.

„Ситуацията беше изпълнена перфектно. Оказа се, че става дума за фалшив код за отвличане. Имали сме и други подобни случаи. Предстои да се установи дали причината е техническа неизправност или нещо друго“, коментира Стоянов.

Министърът подчерта, че действията на Военновъздушните сили са доказали готовността им да реагират при подобни ситуации и да гарантират сигурността на българското въздушно пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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