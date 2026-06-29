Министър Стоянов: Въздушните линейки трябва да кацат на магистрали

Снимка: ЦСМПВ

Идеята на системата HEMS е основно да изпълнява първични мисии - да осигури така наречения "златен час". В този период хеликоптерът трябва да достигне до пострадалия, да му бъде оказана помощ и той да бъде транспортиран до лечебно заведение. Именно тези мисии засега липсват. Хеликоптерите трябва да могат да кацат на автомагистралата, на полето и на необорудвани площадки. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Според него не е необходимо по автомагистралите да се изграждат специални площадки за кацане, посочва Фокус.

Стоянов е на мнение, че въздушните линейки не се използват пълноценно и не изпълняват основното си предназначение.

Редактор "Екип на Петел",

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