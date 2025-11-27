Министър Тахов: Няма да има забавяне на плащанията към стопаните

Снимка: Булфото

2025-а година е една от най-тежките в последните 30 години, нуждаем се от кардинални промени в напояването и поземлените отношения, каза по време на откриването на 13-ия национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите с участието на МЗХ, председателят на организацията Илия Проданов. Форумът в курорта Албена до Балчик преминава под надслов "Земеделие в рестарт" и е с акцент върху бъдещите политики в земеделието.

2026-а да е година на реформи в поземлените отношения и напояването, за да осигурим стабилност на сектора в новата общостопанска политика, пожела той. Ние не сме опозиция на държавата, но не можем без стабилност и устойчивост да работим в сектор, който храни държавата, отбеляза Проданов.

Земеделският министър Георги Тахов съобщи няколко добри новини в приветствието си към участниците в агросеминара. През декември ще бъдат изплатени планираните средства за подпомагане от над 600 млн лв., а с окончателните плащания след проверките ще се достигне до общ бюджет от 775 млн. лв. Няма да има увеличение на тарифите на Българската агенция по безопасност на храните догодина.

Подготвя се задействането на взаимоспомагателен фонд, общи правила за коопериране. Продължават мерките за инвестиции и техническо обновяване на стопанствата. Темата за напояването остава водеща, като амбицията е от 300 хиляди декара площите да станат поне 2.5 млн декара.

"Работим усилено за това, борим се и за управление на климатичните рискове, за насърчаване на сдружаване и кооперирането, новата рамка на ОСП за България да е адекватно финансирана за нуждите на нашите фермери", отбеляза министър Тахов, цитиран от БНР.

Този семинар е посоката на конструктивен диалог за устойчивостта на сектора, който е ключов за бъдещето на българското земеделие, каза още той. Министърът обяви, че ще бъдат изплатени по 42 стотинки отстъпка за литър газьол също до края на месец декември.

Във форума, който се провежда от 26 до 28 ноември в Албена, нова професионална програма и законодателни промени в земеделието обсъждат агрономи, зърнопроизводители, агроеколози, технолози по храните, експерти и членове на браншови организации в земеделието.

