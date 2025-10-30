Министър Тахов: Ваксинация по дребните преживни животни няма да има

Снимка: Булфото

България, като част от Европейския съюз, ще следва общата политика и няма да се извършва ваксинация по дребните преживни животни. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на пресконференция в МЗХ. Той посочи, че такива решения не могат и не трябва да се вземат под натиск, емоционално или прибързано. По думите му, действията трябва да бъдат основани единствено на науката, опита и фактите – в интерес на българското животновъдство.

„Именно експертите и ветеринарните лекари са в основата на това решение. Повечето земеделски стопани от сектор „Животновъдство“, както и преработвателите, подкрепят тази позиция“, отбеляза министър Тахов. Той подчерта, че за това има реални основания, тъй като пикът на заболяването вече е преминал. По думите му, заболеваемостта е в спад, а огнищата се ограничават успешно в рамките на установените зони, в резултат от последователната работа и прилаганите мерки.

Тахов уточни, че взетото решение е професионално, обосновано и съгласувано с европейските институции, съобщават от Министерството на земеделието и храните. „Отговорността на един министър не е да търси лесното решение, а правилното, което се основава на науката. Това е нашият дълг пред фермерите, обществото и държавата“, категоричен бе д-р Тахов.

Ресорният заместник-министър Стефан Бурджев посочи, че трябва с общи усилия да се справим с проблема без ваксинация и призова фермерите да спазват мерките за биосигурност. „Провеждаме регулярни срещи с представители на държавите, с които имаме най-голям търговски обмен извън ЕС, за да изолираме всякакви съмнения и спекулации, които могат да нарушат дългогодишното ни партньорство и изграденото доверие“, отбеляза той.

Директорът на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ доц. д-р Илиян Костов припомни, че от началото на годината са установени около 187 огнища на болестта в осем области на страната. Общият брой на засегнатите животни е 23 000.

Той увери, че всички огнища са ликвидирани, с изключение на област Пловдив, където към момента са обеззаразени над 120 огнища с около 17 хил. животни. „В най-засегнатата област – Пловдив, повечето огнища са вторични, т.е. установени във вече инфектирани населени места. Това показва, че заболяването към момента не се разпространява извън вече контролираните зони“, уточни Костав. По думите му през цялото време – от първото огнище, през пика и до сега, когато се наблюдава затихване на заболяването – са се извършвали сериозни анализи, наблюдение и контрол. Доц. Костов подчерта, че всяка стъпка е съгласувана с ЕС и отбеляза експертното си мнение, че все още ваксинация не е необходима, което се доказва и от разработените индикатори за мониторинг на заболяването, които са част от плана за ваксинация. Той също отбеляза, че в Европа подобна мярка не е прилагана от 23 години, въпреки случаи на заболяването в Испания, Гърция и Румъния.

Директорът на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински съобщи, че през последните две седмици – от средата на октомври – са обявени три нови огнища – по едно в областите Пазарджик, Пловдив и Кюстендил. „Наблюдава се ясно намаляване на броя на новите случаи – от около 20–30 седмично през лятото, до едва 1-2 седмично в момента. През настоящата седмица няма регистрирано нито едно. Засегнатото поголовие представлява близо 2% от общия брой дребни преживни животни в страната, което не обосновава необходимост от ваксинация“, посочи той.

По отношение на разходите д-р Патарински каза, че в случай на ваксинация само надзорът за една година ще струва около 2,5 млн. лева. Изплатените обезщетения към фермерите до момента са около 4,8 млн. лева, като се очаква сумата да достигне близо 10 млн. лева. „Общият размер на направените и предстоящи за изплащане разходи за заболяването се изчислява на приблизително 12,5 млн. лева“, уточни още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!