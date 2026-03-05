Министър Трайков в АЕЦ "Козлодуй": 6-и блок тръгна

снимка: МЕ

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков извърши проверка на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, където проследи процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Посещението е част от ангажимента му за пряк контрол върху състоянието на ключовата енергийна инфраструктура на страната и за гарантиране на сигурността на електроенергийната система.

„Тук съм, за да наблюдавам развъртането на мощността след включването на шести блок в паралел и най-вече, за да получа информация от първа ръка за техническите проблеми с ремонтирането на мембраната“, заяви министър Трайков по време на инспекцията, съобщават от пресцентъра на ведомството му.

По информация на ръководството и техническите екипи на централата първоначално е била проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени. През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението ѝ е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Тази дерогация е получена едва през май 2025 г., когато вече е било твърде късно за изпълнение на поръчката от избрания доставчик. Това е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение. Според експертите проблемът е бил локализиран в една от осемте мембрани – в гнездото на стержена – и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълен капацитет в рамките на около две седмици. “Очакванията са блокът да заработи на пълен капацитет до 10 - 14 дни и тогава ще бъде истинският тест дали техническата работа е свършена добре“, подчерта министър Трайков.

По време на посещението си министърът получи и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване за централата.

„Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Поемам ангажимент те да бъдат придвижени възможно най-бързо. Това включва и доставката на въпросната мембрана по новата процедура, която централата вече е започнала, както и допълнително искане за дерогация, което е забавено министерството. Процесът и по неговото разглеждане ще бъде ускорен, категоричен бе министър Трайков.

По предварителни оценки, вследствие на техническите проблеми и временното извеждане от експлоатация на блока не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Финансовият ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро.

Министър Трайков подчерта, че ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“ ясно показва и по-широкия стратегически контекст на енергийната сигурност.

„Това, което се случва тук, е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които могат да се окажат недостатъчно надеждни. Затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни“, заяви той.

По думите му централата остава един от най-ценните енергийни активи на България, но като съоръжение с дълга експлоатационна история изисква внимателни и отговорни решения както в технически, така и в икономически план.

Паралелно с това Министерството на енергетиката продължава да следи внимателно и процесите, свързани с енергийните пазари, цените на електроенергията и горивата, както и сигналите от потребители. Министърът потвърди ангажимента си при всяко съмнение за нередности институциите да извършват задълбочени проверки и да гарантират защитата на обществения интерес.

