Министър Вълчев: 480 млн. лв. са определени за увеличение на учителските заплати

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви по повод оттеглянето на проектобюджета за догодина, че възнагражденията на учителите не трябва да изостават от темповете на растеж на средната работна заплата. Министърът посочи, че законово определеното увеличение на заплатите на учителите може да се случи, но след 1 януари догодина:

"Надявам се, макар и с по-късна дата, ние да имаме едно по-високо увеличение, отколкото е средното увеличение, зависи от приемането на бюджета, зависи от това как ще се разберем със социалните партньори, 2025 г. бюджетът беше приет малко по-късно. Ние се разбрахме тогава със синдикатите, директорските организации, увеличението да бъде с малко по-висок процент от 1 март. Това беше увеличението тази година, така че предстои този разговор със синдикатите, имаме време, имаме 480 милиона лева, които са за увеличение на възнагражденията".

Оттеглянето на проектбюджета за 2026 г. ще повлияе само на капиталовите разходи в сектора на образованието, каза още министър Вълчев пред БНР:

"Точно там ще бъде ограничен бюджетът. Ние изпълняваме старите програми за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, изграждане и ремонт за строеж, пристрояване на училища и детски градини, но нямаме възможност за допълнителни програми. От друга страна пък на мен, разбира се, като министър ми се иска да има колкото се може повече неща, повече инвестиционни програми".

