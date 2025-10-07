Министър Вълчев: Няма да има камери в детските градини

снимка: Булфото

Ако констатираме, че не са изпълнени служебни задължения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност - това мога да ви уверя, но към днешна дата това, което можем да кажем е, че много трудно можем да докажем имало ли е насилие.

Министърът на образованието Красимир Вълчев коментира пред журналисти в Пловдив разследвания случай на агресия от страна на учителка към четиригодишно дете в детска градина в Каблешково.

Вълчев уточни, че ще се изчака резултатът от прокурорската проверка, тъй като не е редно да се правят заключения без наличието на достатъчно доказателства.

Той посочи, че сигнал е бил подаден от родителите, включително и в Регионалното управление по образование (РУО), още през март.

Очаква се скоро да стане ясно дали е имало пропуски в реакцията на институциите.

"Най-вероятно е имало от страна на РУО, въпреки, че когато говорим за детски градини, РУО не са водещи, а Общината е водеща. Доколкото разбирам - Общината е правила проверки неведнъж" каза още Вълчев.

Той също така посочи, че Министерството на образованието и науката работи по засилване на контрола в детските градини, но засега не се предвижда инсталиране на видеонаблюдение.

Вълчев обясни, че темата е чувствителна и свързана със защитата на личните данни, като добави, че ако дори един родител е против, камери не могат да бъдат поставени.

"Имаме много въпроси, които трябва да бъдат решени, за да говорим за камери в детските градини", каза още министърът, цитиран от БТА.

Междувременно, по нареждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, досъдебното производство по случая с предполагаемото насилие в детската градина в Каблешково бе прехвърлено към Районната прокуратура във Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!