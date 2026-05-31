Министър Вълчев: Няма как да се справим като страна, ако младите не виждат бъдещето си тук

Снимка: Булфото

Няма как да се справим като страна, ако младите не виждат бъдещето си тук, заяви министърът на образованието Георги Вълчев по време на среща с ръководителите на групи, участващи в Националния туристически поход по стъпките на Ботев „Козлодуй – Околчица“, която се състоя в село Баница, община Враца.

„Децата трябва да бъдат обгрижвани, да бъдат напътствани, защото само така могат да станат достойни българи, достойни граждани. И искам да ви изкажа моята огромна благодарност за това, че се ангажирате с това дело. Дано в следващите години тази традиция да се усилва още повече, още повече деца да увличате, защото няма как да се справим като страна, ако след нас младите не видят бъдещето си тук. И мисля, че такъв тип събития, които почитат такива знаменателни личности като Ботев, като неговите другари, действително допринасят да започнем едно смислено дело в образованието и в страната ни“, каза министърът.

Георги Вълчев благодари на кмета на Враца Калин Каменов, че толкова сърцато подържа традицията на похода от Козлодуй до Околчица и изрази надежда в следващите години не само ученици, а и повече малки деца да могат се включват в тази патриотична инициатива.

В срещата участваха и кметът на Враца Калин Каменов, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, кметът на село Баница Владимир Вълов, ръководителят на похода Евгени Филипов, представители на групите, включили се националния туристически поход, предава БТА.

