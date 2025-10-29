реклама

Министър Вълчев: Увеличаваме училищните психолози

29.10.2025 / 20:11 2

снимка Булфото

За да се бори по-ефективно с агресията в училище образователното министерство увеличава броя на психолозите. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който днес беше в дупнишкото село Крайници.

"Имаме много случаи на насилие в училище. Не само в училища. Училището не генерира насилие. То е място, където се проявява насилие, за съжаление. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават. Те не могат да бъдат охранители. Не могат да охраняват, така че да не допуснат насилие, особено извън училище. Но те трябва да възпитават и няма образователна система, която да няма възпитателна функция. Затова и сега с промените в учебните програми, и с този допълнителен час, който предлагаме по "Добродетели и религии", ние искаме да усилим възпитателната функция. Особено възпитанието в добро", коментира образователният министър Красимир Вълчев.

 

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 524798 | Одобрение: 97513
И що тъй бе Миме.....? Що едно време не бяхме чували за психолози, а сега пишлеметата с телефоните кекави, а......??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
ne (преди 8 минути)
Рейтинг: 271 | Одобрение: 46
ДА ХУБАВО Е ДА ГИ НАСОЧИТЕ ДА РАБОТЯТ ПО УСЪРДНО С ДИРЕКТОРИТЕ РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ И УЧИТЕЛИТЕ  НА НЯКОЙ УЧИЛИЩА , ЗА КОИТО ДИЕКТОРИ , РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ И РАЗНИ САМОЗВАНИ УЧИТЕЛИ ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛОЖАТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСТВА И ПОМОЩ ОТ ПСИХИАТРИ !!

