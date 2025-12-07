Министър Вълчев открива нови училищни центрове

снимка Булфото

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на 8 декември на откриването на нови училищни STEM центрове в общините Пазарджик и Марица, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В 11:00 ч. тържествено ще отвори врати новото пространство в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, а в 12:00 ч. - в Средното училище „Д-р Петър Берон“. В двете училища в община Пазарджик, със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, са оборудвани нови кабинети, в които учениците ще могат да изследват, експериментират и прилагат знания по математика, информатика и природни науки.

По-късно министър Красимир Вълчев ще открие новоизграденото STEM пространство в Основното училище „Св. Климент Охридски“ в село Скутаре и ще се срещне с учители от детски градини и училища от община Марица.

Както писа БТА, над 2200 STEM центрове, или пространства, са изградени в българските училища по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), каза във Враца през април 2025 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на STEM центъра в Професионалната природо-математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Иван Ценов“. „Спомням си, когато през 2019 г. за първи път обсъдихме и изготвихме програма на изграждането на модерна STEM среда. Тогава успяхме да финансираме 250 STEM центрове, които показахме като добър модел. В резултат на това през 2020 г., когато започна изработването на ПВУ, заложихме изграждането на STEM центрове във всички останали над 2000 училища“, каза тогава образователният министър, предаде БТА.

