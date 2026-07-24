Министър от кабинета "Орешарски" оглави "Кинтекс"

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Бившият министър на отбраната от правителството "Орешарски" Ангел Найденов е новият шеф на борда на директорите на държавния оръжеен търговец "Кинтекс". Това съобщи във "Фейсбук" Мая Александрова от партията на Корнелия Нинова "Непокорна България".

Решението за назначението е взето още на 7 юли, но още не е съобщено официално от правителството на Румен Радев. Интересното е, че един от членовете на борда, който е гласувал предложението, е друг бивш министър - Росен Христов, който оглавяваше министерството на енергетиката в едно от служебните правителства, назначени по времето, когато Румен Радев бе президент, пише novini.bg.

Ангел Найденов бил депутат от "Коалиция за България" в четири парламента. По време на престоя си в Народното събрание е бил член на комисията по външна политика и отбрана и зам.-председател на комисията по външна политика, отбелязва "Сега".

Найденов е бивш кмет на Димитровград и бивш областен управител на Хасково. Съпруг на Мая Манолова.

Редактор "Екип на Петел",

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