Министър-председателят на Италия: Да ме сравняват с Чарли Кърк за мен е повод за гордост

кадър YouTube

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони заяви, че за нея е чест да бъде сравнявана с консервативния активист от САЩ Чарли Кърк, предаде АНСА.

Той загина на 10 септември, след като бе прострелян по време на публична изява пред студенти в университет в Юта.

"Онези, които са написали това, са искали да прозвучи като заплаха. Но онези, които живеят чрез омразата и сплашването, никога няма да бъдат като Чарли Кърк, защото те не познават значението на диалога, на дебата и на демокрацията", заяви Мелони в X.

"Да сравняват с Чарли Кърк за мен е повод за гордост. Кърк превърна живота си в битка за свободата на мисълта", добави италианският премиер.

Сравнението се появи под формата на графит, написани на една от железопътните гари в Торино.

Предполага се, че текстът "Мелони е като Кърк" се е появил по време на антиправителствени протести, предаде БТА.

Спекулира се, че онзи който е написал текста, е искал да каже, че Мелони ще я сполети същата съдба като Чарли Кърк.

