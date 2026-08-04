Министър призова Европа да вземе поука от кризата в Сеута

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Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович каза днес, че Европа трябва да си извлече поуки от мигрантската криза на границата между Мароко и испанския анклав Сеута, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

На предстоящите утре разговори на министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз Божинович очаква да получи актуална информация от Испания и от европейските комисари относно ситуацията в Сеута.

„Става дума за голям брой хора, навлезли на територията на ЕС, но те не са стигнали до континентална Европа, нито пък съществува възможност за влизане в Шенгенското пространство от Сеута. Ситуацията е овладяна, като повечето от мигрантите са върнати в Мароко“, каза Божинович.

Той добави, че министрите трябва да обсъдят как да се предотвратят подобни инциденти по която и да е друга външна граница на ЕС и как последователно да се прилага миграционната политика на Съюза.

Божинович каза, че наред с престъпните групи съществуват и подкрепяни от държави субекти, които се стремят да дестабилизират Европа, но добави, че те няма да успеят.

Той коментира и дългите опашки на граничния пункт „Карасовичи“, където пътуващите към Черна гора трябваше да чакат повече от 15 часа през уикенда.

„Днес ситуацията с трафика на излизане от Хърватия е почти нормализирана. Пунктът „Карасовичи“ се използва предимно от граждани на Косово и Албания, пътуващи от Европа, тъй като това е най-краткият маршрут. От хърватска страна през целия ден бяха отворени пет ленти за граничен контрол, а от страна на Черна гора работеха само две, което само по себе си е проблем“, каза той.

Божинович коментира и плановете за изграждане на завод за боеприпаси в Обровац.

Заводът за боеприпаси е от особено значение, тъй като неотдавнашните предизвикателства пред сигурността и най-вече агресията срещу Украйна показаха колко е важно да се осигурят непрекъснати доставки на боеприпаси както за непредвидени ситуации, така и за целите на обучението“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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