Министърът, сключил договора с „Боташ“, влиза в ръководството на ДКК

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов е предложен за член на съвета на директорите на „Държавната консолидационна компания“ (ДКК). Това става ясно от протокол, подписан от вицепремиера Александър Пулев, който е принципал на държавното дружество.

По време на мандата на Христов в едно от правителствата на Румен Радев България подписа дългосрочен договор с турската държавна компания „Боташ“, посочва Евроком. Споразумението задължава страната да плаща такса от близо 1 млн. лева на ден за достъп до газовата мрежа на Турция, независимо дали се пренася синьо гориво. Договорът е сключен за срок от 13 години и може да бъде прекратен предсрочно само при изплащане на цялата дължима сума.

В миналото Росен Христов е защитавал договора с аргумента, че няма друга алтернатива за гарантиране на енергийните доставки. През октомври 2023 г. той заяви, че в Европа смятат споразумението за изгодно за България.

Тези твърдения обаче се разминават с последващи оценки и действия. През юли миналата година тогавашният енергиен министър Жечо Станков определи договора като излишен от самото начало. През март тази година пък стана ясно, че България започва преговори с Турция за промяна на условията по него.

Промяната в ръководството на ДКК е публикувана в Търговския регистър, но все още не е вписана. Освен Росен Христов, в новия съвет на директорите се предвижда да влязат Даниела Узунова, Здравко Шушков и Борислав Андонов.

